Ребят, помогите в 151 надо Внести или Вынести множитель из-под знака корня?

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Надо вынести множитель так, чтобы под корнем в одном примере осталось одно число, например в а): 6*к.2 + 5*к.18 = 6*к.2 + 5*3*к.2= (6+15)к. = 21к.2, где к. - корень из числа