Номер квартиры Павлика меньше номера квартиры Толика на два номера квартиры Павл??ка. в какой квартире живет Павлик, если Толик живет в квартире,номер которой- двузначное число,сумма цифр которого ровна 15,а если его приклеить ...

Математика

Номер квартиры Павлика меньше номера квартиры Толика на два номера квартиры Павл??ка. в какой квартире живет Павлик, если Толик живет в квартире,номер которой- двузначное число,сумма цифр которого ровна 15,а если его приклеить вверх ногами, то получится двузначное число, сумма цифр которого не изменится.

Автор: Гость