Номер квартиры Павлика меньше номера квартиры Толика на два номера квартиры Павл??ка. в какой квартире живет Павлик, если Толик живет в квартире,номер которой- двузначное число,сумма цифр которого ровна 15,а если его приклеить ...
Математика
Номер квартиры Павлика меньше номера квартиры Толика на два номера квартиры Павл??ка. в какой квартире живет Павлик, если Толик живет в квартире,номер которой- двузначное число,сумма цифр которого ровна 15,а если его приклеить вверх ногами, то получится двузначное число, сумма цифр которого не изменится.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
35 квартире. Все изи....
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