Реферат на тему горы казахстана

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Горы Казахстана являются излюбленным местом отдыха туристов со всего мира. Кроме природных ландшафтов и редкой флоры и фауны, казахские горы славятся своими высокогорными курортами и санаториями, а так же лагерями альпинистов, где созданы все условия для проведения экстремального отдыха. Горы Казахстана делятся на высокогорные и низкогорные области. К низкогорным областям относится так называемая «желтая степь» или по-другому Сары-Арка, которая находится в центре Казахстана. Протяжённость Сары-Арки – 1200 км, а самая высокая точка достигает 1565 м. Несмотря на то, что Сары-Арка является степью, здесь есть немало горных вершин. Самыми высокими из них считаются Аксорган (1565 м) и Каркаралинские горы (1403 м). Среди жёлтых песков и гор Сары-Арки разбросаны маленькие голубые озёра с чистой водой. Из-за этого горные местности Сары-Арки часто называют «маленькой Швейцарией», так как природные ландшафты, что удивительно, схожи со швейцарскими. Кроме того, к низкогорным областям Казахстана относится горная гряда Мугоджары, которая расположена на юге Уральских гор. На Каспие находятся Мангыстауские горы, на юге которых расположена впадина Карагие – самая низкая точка Казахстана.