Основываясь на знаниях о типах химической связи в молекуле ДНК, подумайте и ответ??те. Если ДНК подвергнуть воздействию разрушительных агентов, например температуры, как она начнет денатурировать: "вдоль" или "поперек" и почему...
Биология
Основываясь на знаниях о типах химической связи в молекуле ДНК, подумайте и ответ??те. Если ДНК подвергнуть воздействию разрушительных агентов, например температуры, как она начнет денатурировать: "вдоль" или "поперек" и почему? Какая молекула ДНК будет денатурировать легче: та, в которой содержится 40% аденина, или та, в которой содержится 38% гуанина? Ответ обоснуйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответов не нашла. Но т.к. там связь водородная она не сильно прочная Но скорее всего будет распадаться поперек. так как именно между этими двумя цепями водордная связь
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