Основываясь на знаниях о типах химической связи в молекуле ДНК, подумайте и ответ??те. Если ДНК подвергнуть воздействию разрушительных агентов, например температуры, как она начнет денатурировать: "вдоль" или "поперек" и почему...

Биология

Основываясь на знаниях о типах химической связи в молекуле ДНК, подумайте и ответ??те. Если ДНК подвергнуть воздействию разрушительных агентов, например температуры, как она начнет денатурировать: "вдоль" или "поперек" и почему? Какая молекула ДНК будет денатурировать легче: та, в которой содержится 40% аденина, или та, в которой содержится 38% гуанина? Ответ обоснуйте.

Автор: Гость