Сочинение по картине а.герасимова после дождя 6 класс план 1 терраса в тёплый летниий день 2 Это был настоящий ливень 3 рышные деревья в саду

Гость: Гость:

На картине А. М. Герасимова «После дождя» изображена терраса в теплый летний день. Только что прошел сильный ливень. Повсюду мокрый блеск. Ярко сверкает залитый водой пол, блестят перила и скамейки. Влажным блеском сияет мокрый стол на резных ножках. В лужах отражаются перила, листва окружающих террасу деревьев. Дождь был сильным, настоящий летний ливень. От ударов крупных капель упал стакан, стоявший на столе рядом с кувшином с цветами, осыпались лепестки с цветов и прилипли к мокрой поверхности столика. Ветки деревьев в саду, кажется, слегка прогнулись под тяжестью омытой дождем листвы. Их зелень стала яркой, сочной, посвежевшей после ливня. Пышные деревья в саду освещены еще неярким солнцем. Небо серое, но уже начинает светлеть, как вымытые после долгой зимы окна. Неяркий свет льется и на крышу сарая, которая виднеется сквозь листву в глубине сада. Она как будто покрыта серебром, настолько украсил ее дождь и лучи солнца, с трудом пробивающиеся сквозь тучи. Картина Герасимова производит сильное впечатление. Она вся наполнена светом, ярким блеском, удивительной чистотой омытой дождем природы. Сам художник был так восхищен открывшейся ему картиной освеженной природы, что написал свое произведение на одном дыхании, без доработок и исправлений.