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6p+8y-p-3y помогите решить
Алгебра
6p+8y-p-3y помогите решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6p+8y-p-3y = 5p + 5y = 5(p + y)
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