Сколько байтов потребуется для хранения изображения размером 200 х 400 пикселей в черно-белом?
Информатика
Сколько байтов потребуется для хранения изображения размером 200 х 400 пикселей в черно-белом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: x*y=200*400 N=2 I-? Решение: I=x*y*i N=2^i 2=2^i i=1 бит I=200*400*1 бит=80000 бит=10000 байт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Экономика
Русский язык
Алеша и лева собирали ягоды.люба и юра видели ежика.-подчеркни буквы,клторые указывает на мягкость согласного звука
Другие предметы