Пожаалйстаааа, срочно сильно нужно
Экономика
Пожаалйстаааа, срочно сильно нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Административные, профессиональные, психологические ресурсы. 2.Физиологические, социальные, потребность в безопасности и самореализации. 3.единолично - руководителем; простым большинством голосов; решение с помощью членов группы.
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