Задание 276 1,2 на фотографии! ДАМ 25 БАЛОВ!

Гость: Гость:

1. 25*6*3=450 м³ земли пришлось вынуть 2. 7*3*2+5*3*2=42+30=72 м² площадь стен комнаты 72-12=60 м² площадь стен за минусом площади окон и дверей 60*1/15=4 м² отходы обоев 60-4=56 м² обоев потребуется 56:10=5,6≈6 рулонов обоев надо купить