Помогите Что такое : звукопись,метафора,эпитет,инверсия плизз

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Помогите Что такое : звукопись,метафора,эпитет,инверсия плизз
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Гость:
Ассонанс — приём фонической организации текста, особенно стихотворного: повторение гласных звуков — в отличие от аллитерации (повтора согласных) .                                                                                                                Сравне́ние — троп, в котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по какому-либо общему для них признаку. Цель сравнения — выявить в объекте сравнения новые, важные, преимущественные для субъекта высказывания свойства.                                                                                                           Зву́копись — применение разнообразных фонетических приёмов для усиления звуковой речи. В частности, средствами языка могут воспроизводиться изображаемые в тексте неречевые звуки, например, при описании природы:                                                                                         Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении) .                                                                                 
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