Надо определить лицо и падеж у местоимений: мне,меня,я,вас,вы,мне,я,него,тебе,тебя
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Надо определить лицо и падеж у местоимений: мне,меня,я,вас,вы,мне,я,него,тебе,тебя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне - Д.п Меня - Р.п Я- И.п. Вас - Р.п Вы -И.п Него-Р.п тебе-Д.п тебя-Р.п
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