Три слова с безударной гласной в корне слова
Русский язык
Три слова с безударной гласной в корне слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тайга, экскаватор, шоколад.
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