СРОЧНО!!!! Составить 3 предложения со всеми разносклоняемыми существительными. 1) Бремя 2) Время 3) Имя 4)Знамя 5)Вымя 6)Стремя 7)Темя 8)Семя 9)Племя 10)Пламя 11)Путь ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
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СРОЧНО!!!! Составить 3 предложения со всеми разносклоняемыми существительными. 1) Бремя 2) Время 3) Имя 4)Знамя 5)Вымя 6)Стремя 7)Темя 8)Семя 9)Племя 10)Пламя 11)Путь ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время было позднее,нужно идти домой.Коровье вымя было распухшем,так как в нём налилось молоко.Моё бремя-это выучить уроки.Каждое имя имеет своё значение.Огромное пламя развивалось над сухой травой.Мы вышли со знаменем на площадь.Всадник засунул ногу в стремя и поскакал дальше.Бог поцеловал в темя.Путь был длинный и сложный.В племени не было важака.
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