При покупке 4 пачек масла заплатиле 256руб. сколко стояли 7пачяк?Сколькастоят8 такихже пачак
Математика
При покупке 4 пачек масла заплатиле 256руб. сколко стояли 7пачяк?Сколькастоят8 такихже пачак
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)256/4=64(руб)-стоит 1 пачка масла 2)7*64=448(руб)-стоит 7 пачек масла 3)8*64=512(руб)-стоит 8 пачек масла Ответ:512 руб
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