РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИФР ДЛЯ НУМЕРАЦИИ 113 КОМНАТ ГОСТИНИЦЫ "РУССКИЙ ЛЕС"? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ!))))

Математика

РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИФР ДЛЯ НУМЕРАЦИИ 113 КОМНАТ ГОСТИНИЦЫ "РУССКИЙ ЛЕС"? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ!))))

Автор: Гость