РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИФР ДЛЯ НУМЕРАЦИИ 113 КОМНАТ ГОСТИНИЦЫ "РУССКИЙ ЛЕС"? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ!))))

Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ: СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЦИФР ДЛЯ НУМЕРАЦИИ 113 КОМНАТ ГОСТИНИЦЫ "РУССКИЙ ЛЕС"? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ТЕМ КТО ПЫТАЛСЯ РЕШИТЬ!))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с первого по девятую - 9 цифрс 10 по 99 - 180 цифр (90 * 2)с 100 по 113 - 42 цифры (14 * 3)складываем 9+180+42=231мет. циф.

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