Придумать 5 предложений с причастными оборотами про школьную жизнь

Гость: Гость:

1. Учительница, задавшая вопрос классу, так и не получила на него ответ. 2. Ученица, опоздавшая на урок, извинилась перед учителем. 3. Домашнее задание, выданное накануне учителем, никто из учеников не смог выполнить. 4. Ребята, играющие на перемене, громко кричали. 5. Ученики, делающие домашние задания самостоятельно, учатся на отлично.