Укажите время, которое показывали ваши часы 25 ноября в момент восхода Солнца. Для ??олучения неоходиМых данных воспользуйтесь картой звездного неба и графиком уравнения времени (геогр. Координаты Минска - широта ф=54°,долгота ...

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Укажите время, которое показывали ваши часы 25 ноября в момент восхода Солнца. Для ??олучения неоходиМых данных воспользуйтесь картой звездного неба и графиком уравнения времени (геогр. Координаты Минска - широта ф=54°,долгота ¥=27°40')

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