Укажите время, которое показывали ваши часы 25 ноября в момент восхода Солнца. Для ??олучения неоходиМых данных воспользуйтесь картой звездного неба и графиком уравнения времени (геогр. Координаты Минска - широта ф=54°,долгота ...
Окружающий мир
Укажите время, которое показывали ваши часы 25 ноября в момент восхода Солнца. Для ??олучения неоходиМых данных воспользуйтесь картой звездного неба и графиком уравнения времени (геогр. Координаты Минска - широта ф=54°,долгота ¥=27°40')
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16*3497%764#Ξ646782.4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!!! Составить 3 предложения со всеми разносклоняемыми существительными. 1) Бремя 2) Время 3) Имя 4)Знамя 5)Вымя 6)Стремя 7)Т...
Математика
Математика