(348+252)-299= решить удобным способом

Химия
(348+252)-299= решить удобным способом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(348+252)-299=600-299=301
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