Придумать сказку (Прикольную) Срочно Очень Очень Очень Очень Очень надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

В небольшом лесу жил маленький Лисёнок. Лисёнок был настолько маленьким, что родной лесок казался ему огромным дремучим лесом. Родители Лисёнка пропали давным-давно, когда он был совсем крохотным, и всему на свете ему пришлось учиться самому, постигать самому все премудрости жизни: других родственников у него не было. Лисёнок не знал о том, что он хищник и должен есть мясо: родители не успели ему об этом рассказать, охотничий инстинкт в Лисёнке не проснулся, и он стал питаться тем, что росло вокруг его норы: грибами да ягодами. Лисёнку было грустно всегда и всюду быть одному, часто вспоминал маму и папу, но от этого становилось ещё грустнее. Выходя на прогулки, Лисёнок пытался найти себе друзей и ко всем встречавшимся на пути зверям бежал с радостной улыбкой и весёлым криком: - Давайте дружить! Мы будем вместе петь песни, собирать ягоды, а по ночам при луне станем рассказывать друг другу сказки! Но все встречавшиеся на пути Лисёнка животные были гораздо меньше его по размеру, и разбегались при одном только его виде, чаще всего это были мыши. Скорее всего, они не понимали лисьего языка, а если даже и понимали, то не верили в лисью дружбу, принимая её за охотничью хитрость. Так и проходил один бесконечный скучный день за другим в жизни Лисёнка. А ведь в ранней юности каждый день тянется долго-предолго, становясь похожим на маленькую вечность. И вот тогда, когда таких тягучих одиноких дней накопилось в жизни Лисёнка бессчётное множество, он решил пойти туда, куда глаза глядят, как можно дальше от своей норы. «Может быть, там, далеко от дома, мне удастся разыскать друга!» - думал Лисёнок, выходя на рассвете из норы – «А норку… Что ж, вырою себе новую норку, рядом с норкой своего будущего друга. Папа с мамой сюда уже ведь не вернутся, а мне без них всё равно где жить!». Лисёнок окинул взором вход в нору, служившую надёжным убежищем от ненастной погоды, тяжело вздохнул на прощание; повернулся, и побежал, не оглядываясь, вперёд. И, когда солнце поднялось достаточно высоко, Лисёнок понял, что забрался очень далеко от дома: места был незнакомые, а впереди между деревьями виднелся просвет. Если бы Лисёнок был постарше или ему бы кто-нибудь рассказал раньше, то он бы знал, что прибежал к лесной опушке. Но Лисёнок этого не знал, и смело продолжал свой путь. На самом краю леса он увидел большого зверя, такого большого, что размером зверь был гораздо больше папы Лисёнка. «Вот кто будет со мной дружить!» - подумал Лисёнок и со всех лап бросился к незнакомцу, сердце его заполнила радость от предвкушения радости дружбы и трепетало от восторга: - Привет! Как я рад, что встретил тебя! Давай дружить! Я покажу тебя ягодную поляну, с самыми вкусными ягодами в нашем лесу, расскажу, какие грибы нельзя есть. Я свожу тебя к водопою у ручья: возле него растут чудесные красивые цветы, а в прозрачной воде плещутся маленькие серебристые рыбки, сияя в лучах солнца тысячами волшебных искорок. А потом я расскажу тебе все сказки, что знаю! Опытный охотничий Пёс без тени удивления смотрел на подбегающего к нему Лисёнка, только напряг все мышцы, чтобы быть готовым в нужный момент к единственному верному движению. Умудрённый жизненным опытом Пёс, конечно же, понимал лисий язык, но ему не было никакого дела до того, что кричит будущая добыча. Пёс прекрасно помнил о том, как ранней весной на этом же самом месте он задавил двух лисиц - семейную пару, как лисицы смешно пытались защитить друг друга от его яростной атаки, и помнил о том, как благодарил его Хозяин за ту одержанную им, Псом, победу. Лисёнок подбежал почти вплотную к пёсьей морде, и собачьи зубы удушающим капканом сомкнулись на тонкой лисьей шее... Пёс, важно помахивая хвостом, понёс маленькое мёртвое тельце Лисёнка хозяину, ожидая похвалы и вкусной еды за эту без труда пойманную добычу.