Сочинение на тему воробьи с тремя озаглавлениями пожалуйста мне надо сегодня нап??сать сочинение

Гость: Гость:

Летом я наблюдал(а) за воробьями.Они чудесно пели,чирикали и мне это очень нравилось! Я очень скучаю по тем временам.Воробьи асегда поют превосходно.Увидя их хочется пархать,летать освободиться от всех забот.Я считаю что без воробьей жизнь стала бы намного иначе!