Сочинение на тему воробьи с тремя озаглавлениями пожалуйста мне надо сегодня нап??сать сочинение
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Сочинение на тему воробьи с тремя озаглавлениями пожалуйста мне надо сегодня нап??сать сочинение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом я наблюдал(а) за воробьями.Они чудесно пели,чирикали и мне это очень нравилось! Я очень скучаю по тем временам.Воробьи асегда поют превосходно.Увидя их хочется пархать,летать освободиться от всех забот.Я считаю что без воробьей жизнь стала бы намного иначе!
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