Решите пожалуйста номер 200, умоляю!!!!! Отдам 95 б за верное решение двух задач!

Гость: Гость:

№200. 1. 2,4х - в 1й день х - во 2й день 9,1 - осталось 38 т - было всего ? т - в 1й день 1) 2,4х+х+9,1=38 3,4х=38-9,1 3,4х=28,9 х=8,5 т - во 2й день 2) 2,4х=2,4*8,5=20,4 т - в 1й день. №200, 2. 3,2х - до обеда х - после обеда 4,3 т - осталось 19 т - было всего ? т - до обеда 1) 3,2х+х+4,3=19 4,2х=19-4,3 4,2х=14,7 х=3,5 т - после обеда 2) 3,2х=3,2*3,5=11,2 т - выдали до обеда.