Решите пожалуйста номер 200, умоляю!!!!! Отдам 95 б за верное решение двух задач!

Математика
Решите пожалуйста номер 200, умоляю!!!!! Отдам 95 б за верное решение двух задач!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№200. 1. 2,4х - в 1й день х - во 2й день  9,1 - осталось 38 т - было всего ? т - в 1й день 1) 2,4х+х+9,1=38     3,4х=38-9,1     3,4х=28,9     х=8,5 т - во 2й день 2) 2,4х=2,4*8,5=20,4 т - в 1й день. №200, 2. 3,2х - до обеда х - после обеда 4,3 т - осталось 19 т - было всего ? т - до обеда 1) 3,2х+х+4,3=19     4,2х=19-4,3     4,2х=14,7     х=3,5 т - после обеда 2) 3,2х=3,2*3,5=11,2 т - выдали до обеда.
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