Упростите подалуйста оооочень надо срочно заранее спасибо большое при большое

Математика
Упростите подалуйста оооочень надо срочно заранее спасибо большое при большое
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Автор: Гость
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Гость:
Вот он ответ легко.Какой класс
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