Написать перевод тритона в ми мажоре(Только Ув 4- в Ум5)!Это по сольфеджио.
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Написать перевод тритона в ми мажоре(Только Ув 4- в Ум5)!Это по сольфеджио.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый вид. ув.4 - ля ре#, разрешается в б6 - соль ми. ум.5 - ре ляb, разрешается в м3 - ми соль. Второй вид. ув.4 - доb фа, разрешается в м6 - си соль. ум.5 - фа доb, разрешается в фа ля.
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