Написать перевод тритона в ми мажоре(Только Ув 4- в Ум5)!Это по сольфеджио.

Гость: Гость:

Первый вид. ув.4 - ля ре#, разрешается в б6 - соль ми. ум.5 - ре ляb, разрешается в м3 - ми соль. Второй вид. ув.4 - доb фа, разрешается в м6 - си соль. ум.5 - фа доb, разрешается в фа ля.