Решите уравнение: 84 a + 25 a + 7 = 443 4 ( 9 + 7 x ) + 21 = 393

Математика
Решите уравнение: 84 a + 25 a + 7 = 443 4 ( 9 + 7 x ) + 21 = 393
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 а + 25 а + 7 = 443 109 а = 443 - 7 109 а = 436 а = 436 : 109 а=4 4 ( 9 + 7 х ) + 21 = 393 36 + 28 х = 393 - 21 28 х = 372 - 36 28 х = 336 х = 336 : 28 х = 12
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