Решите уравнение: 84 a + 25 a + 7 = 443 4 ( 9 + 7 x ) + 21 = 393

Гость: Гость:

84 а + 25 а + 7 = 443 109 а = 443 - 7 109 а = 436 а = 436 : 109 а=4 4 ( 9 + 7 х ) + 21 = 393 36 + 28 х = 393 - 21 28 х = 372 - 36 28 х = 336 х = 336 : 28 х = 12