Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров.Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части,одна из которых имеет форму квадрата.Найдите общую длину забора в метрах.

Алгебра

Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров.Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части,одна из которых имеет форму квадрата.Найдите общую длину забора в метрах.

Автор: Гость