Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров.Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части,одна из которых имеет форму квадрата.Найдите общую длину забора в метрах.

Алгебра
Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 25 метров и 40 метров.Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же забором на две части,одна из которых имеет форму квадрата.Найдите общую длину забора в метрах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*2+40*2=130 но я незнаю размеры квадрата но если 25как ширина то надо 155
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