Записать родственные слова к слову оборона,солдат ,командир,победа по 2-3 слова
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Записать родственные слова к слову оборона,солдат ,командир,победа по 2-3 слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солдат - солдатский, солдатик, солдатчина. Командир - командировать, команда, главнокомандующий. Победа - победитель, победный, непобедимый.
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