Дайте название веществам, формулы которых записаны ниже: Cu, K2CO3,N2o,H2,O2,H2SO4,K2S,SO3,NACI,NAON

Химия
Дайте название веществам, формулы которых записаны ниже: Cu, K2CO3,N2o,H2,O2,H2SO4,K2S,SO3,NACI,NAON
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь,Карбонат калия(потаж),оксид азота (1),водород,кислород,серная кислота,сульфид калия,оксид серы(6),не понимаю, гидроксид натрия
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите ПЛИЗЗЗ, очень срочно
Ответить
Русский язык
Заукобуквеный разбор слово работать
Ответить
Русский язык
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ! Я наблюдаю как мелкие медузы плавают на поверхности спокойного моря. Расставьте пропущенные знаки препинания.
Ответить
Английский язык
Составьте предложения с этими словами: Student's interview a local group correspondent's information to be a serious student to have a ho...
Ответить
Алгебра
1-sina×cosa×tga упростить
Ответить