Дайте название веществам, формулы которых записаны ниже: Cu, K2CO3,N2o,H2,O2,H2SO4,K2S,SO3,NACI,NAON
Химия
Дайте название веществам, формулы которых записаны ниже: Cu, K2CO3,N2o,H2,O2,H2SO4,K2S,SO3,NACI,NAON
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь,Карбонат калия(потаж),оксид азота (1),водород,кислород,серная кислота,сульфид калия,оксид серы(6),не понимаю, гидроксид натрия
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