Дайте общую оценку внутренней политики Николая 1

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Осле смерти Александра I, междуцарствия и жестокой расправы с декабристами на российский престол вступил брат Александра Николай. Годы царствования Николая I расцениваются как "апогей самодержавия". Правительство активно боролось с революционным движением в России и Западной Европе, массовыми народными волнениями, расправлялось с передовыми и прогрессивными идеями и людьми. Главной целью внутренней политики императора стало укрепление и охранение существующего строя. Программа его деятельности определялась фразой, произнесенной им при вступлении на престол: "Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в неё, пока во мне сохраниться дыхание жизни". Понимая, необходимость широких преобразований и опасаясь нового революционного всплеска, император провел ряд реформ, которые не затронули основ государственного устройства. Отсюда противоречивость и двойственность политики Николая I: с одной стороны, широкая политическая реакция, с другой - осознание необходимости уступок "духу времени". В целом же, политика Николая I носила консервативный характер на протяжении всего царствования. Главными направлениями деятельности стали: укрепление самодержавной власти; дальнейшая бюрократизация и централизация страны; работа, направленная на создание полицейского государства. Ключевой проблемой оставался крестьянский вопрос. Понимая необходимость отмены крепостного права, Николай не ставил перед собой задачи его ликвидации.