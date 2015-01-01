Сколько единиц в двоичном числе 2^2015
Информатика
Сколько единиц в двоичном числе 2^2015
Ответ(ы):
Гость:
При переводе в двоичную систему мы записываем только остатки от деления на 2. 2^2015 делится нацело на 2 2015 раз и будет выглядеть как: 100000...000 или единица с 2015 нулями Ответ: 1 единица
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