Напишите 5 предложений деепричастным оборотом пожалуйста
Русский язык
Напишите 5 предложений деепричастным оборотом пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Я смотрел на восходящее солнце, не отрывая глаз. Она ушла, не закрыв за собой дверь. Мальчик, убирая в своей комнате, нашёл огромное количество вещей. Гусь, увидя детей, улетел. Все овцы кинулись к ней, лишь малыш не справился с разгоном, едва сумев затормозить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1, угол A=углу A1, AB=6см, BC=7см, AC=8см,A1B1=24см-большая сторона треугольника A1B1C1. Найдите B1C1 и A...
Математика
Если 3x<8-x, то x<2 если 4x-3<12+x, то x<5 если 5+4x>20-x, то x>3 если 2(3+x)>18-4x , то x>2 Срочно решите PLEASE
Литература
Геометрия
Треугольник ABC подобен треугольнику A1B1C1, угол A=углу A1, AB=6см, BC=7см, AC=8см,A1B1=24см-большая сторона треугольника A1B1C1. Найдите B1C1 и A...