Если 3xlt;8-x, то xlt;2 если 4x-3lt;12+x, то xlt;5 если 5+4xgt;20-x, то xgt;3 если 2(3+x)gt;18-4x , то xgt;2 Срочно решите PLEASE

Математика

Если 3xlt;8-x, то xlt;2 если 4x-3lt;12+x, то xlt;5 если 5+4xgt;20-x, то xgt;3 если 2(3+x)gt;18-4x , то xgt;2 Срочно решите PLEASE

Автор: Гость