Дайте пожалуйста характеристику предложению: "Шумела папиросная бумага юбочек и ??лащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шёлковые ленты бубна." Заранее спасибо )))
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Дайте пожалуйста характеристику предложению: "Шумела папиросная бумага юбочек и ??лащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шёлковые ленты бубна." Заранее спасибо )))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[Шумела папиросная бумага юбочек и плащей], [качались на проволочных стеблях искусственные розы], [струилисьшёлковые ленты бубна]. Предложение повествовательное невосклицательное сложное БСП, состоит из 3 частей. Первая часть осложнена однородными дополнениями. [ = _ ], [ = _ ], [= _ ]
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