Дайте пожалуйста характеристику предложению: "Шумела папиросная бумага юбочек и ??лащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шёлковые ленты бубна." Заранее спасибо )))

Русский язык

Дайте пожалуйста характеристику предложению: "Шумела папиросная бумага юбочек и ??лащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струились шёлковые ленты бубна." Заранее спасибо )))

Автор: Гость