Log3 (x+2) lt; 3 log8 (4-2x) gt;/=(больше или равно) 2 log1/3 (x-1)gt;/=-2 log2/3 (2-5x) lt; - 2
Алгебра
Log3 (x+2) lt; 3 log8 (4-2x) gt;/=(больше или равно) 2 log1/3 (x-1)gt;/=-2 log2/3 (2-5x) lt; - 2
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