Для делителей 6,7 и 8 напиши все возможные остатки. Проведи проверку. Например: Есл?? делитель 4, то остатками могут быть числа: 1,2,3. Проверяем: 5 : 4 = 1 (ост.1), 6 : 4 = 1 (ост.2), 7 : 4 =1 (ост.3) Если делитель 6, то о...

Математика

Для делителей 6,7 и 8 напиши все возможные остатки. Проведи проверку. Например: Есл?? делитель 4, то остатками могут быть числа: 1,2,3. Проверяем: 5 : 4 = 1 (ост.1), 6 : 4 = 1 (ост.2), 7 : 4 =1 (ост.3) Если делитель 6, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Если делитель 7, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Если делитель 8, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Задача: Из 42 гвоздик нужно составить один букет так, чтобы осталось как можно меньше "лишних" цветов. В букете должно быть 5, 7 или 9 гвоздик. -------------- Спасибо! --------------

Автор: Гость