Для делителей 6,7 и 8 напиши все возможные остатки. Проведи проверку. Например: Есл?? делитель 4, то остатками могут быть числа: 1,2,3. Проверяем: 5 : 4 = 1 (ост.1), 6 : 4 = 1 (ост.2), 7 : 4 =1 (ост.3) Если делитель 6, то о...
Математика
Для делителей 6,7 и 8 напиши все возможные остатки. Проведи проверку. Например: Есл?? делитель 4, то остатками могут быть числа: 1,2,3. Проверяем: 5 : 4 = 1 (ост.1), 6 : 4 = 1 (ост.2), 7 : 4 =1 (ост.3) Если делитель 6, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Если делитель 7, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Если делитель 8, то остатком могут быть числа: ------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------- Задача: Из 42 гвоздик нужно составить один букет так, чтобы осталось как можно меньше "лишних" цветов. В букете должно быть 5, 7 или 9 гвоздик. -------------- Спасибо! --------------
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задача для делителя 6: 1,2,3,4,5 проверка: 7:6=1 ост(1), 8:6=1 ост(2), 9:6=1 ост(3), 10:6=1 ост(4), 11:6=1 ост(5) для делителя 7: 1,2,3,4,5,6 проверка: 8:7=1 ост(1), 9:7=1 ост(2), 10:7=1 ост(3), 11:7=1 ост(4), 12:7=1 ост(5), 13:4=1 ост(6) для числа 8: 1,2,3,4,5,6,7 проверка: 9:8=1 ост(1), 10:8=1 ост(2), 11:8=1 ост(3), 12:8=1 ост(4), 13:8=1 ост(5), 14:8=1 ост(6), 15:8=1 ост (7) 2 задача: 2 x 9 + 2 x 7 + 2 x 5 = 18+14+10 = 42
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