Краткое оканчание дубровский 5-7 предложений

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Ночью, по распоряжению Владимира Дубровского, кузнец Архип поджигает дом. Владимир не хотел чтобы дом, с которым так много связано его детских воспоминаний, достался убийце отца. Но Владимир полагал, что двери и окна дома Архип оставит открытыми во избежании смертей. Однако Архип сознательно закрыл все наглухо и умолчал об этом. Поэтому чиновники сгорели. Пушкин акцентировал внимание на том, что тот же кузнец Архип спас из огня кошку. Начинается расследование случившегося пожара, в котором Троекуров принимает личное и активное участие. Удается выяснить, что именно кузнец Архип поджег бывший дом Дубровских. Мало того, на Владимира Дубровского тоже пало подозрение. Однако прямых улик не нашлось. В это же время в окрестностях появляется шайка разбойников, грабящая и поджигающая имения помещиков. Все дружно решают, что бандитами являются крестьяне Дубровских под предводительством Владимира. Однако имение Троекурова шайка разбойников обходит стороной. В этой главе Пушкин рассказывает про Машеньку Троекурову. О ее детстве среди одиночества и романов. Маша росла и воспитывалась в доме отца с братом Сашей. Он был сыном Кирилы Петровича и гувернантки. Чтобы Саше дать образование, Троекуров нанимает учителя Дефоржа, который покоряет сердце Маши. Он преподает Маше музыку. Сам же Троекуров вполне доволен учителем и уважает его за смелость духа. Пушкин описывает такой момент: Кирила Петрович решил посмеяться и придумал как напугать француза Дефоржа. С этой целью он заталкивает, ничего не подозревающего француза, в комнату с медведем. Однако француз оказался не из робкого десятка и, достав пистолет, убивает животное.