Иррациональное уравнение: (х+2)/√(х+1)= √(3х+4)
Математика
Иррациональное уравнение: (х+2)/√(х+1)= √(3х+4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( Х + 2 ) / ( V( x + 1 )) = V ( 3x + 4 ) X + 2 = V ( x + 1 )( 3x + 4 ) ( x + 1 )( 3x + 4 ) = 3x^2 + 4x + 3x + 4 = 3x^2 + 7x + 4 ( x + 2 )^2 = ( V ( 3x^2 + 7x + 4 ))^2 X^2 + 4x + 4 = 3x^2 + 7x + 4 2x^2 + 3x = 0 2x( x + 1,5 ) = 0 2x = 0 ; x = 0 X + 1,5 = 0 ; x = - 1,5 ОДЗ Х + 1 >= 0 ; Х >= - 1 3х + 4 >= 0 ; Х >= - 1 1/3 Ответ 0
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