Найти однородные члены предложения в предложении: изба красна не углами а пирогами

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Найти однородные члены предложения в предложении: изба красна не углами а пирогами
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Автор: Гость
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Гость:
 здесь однородные дополнения "углами" и "пирогами"
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