Модуль результирующей двух коллинеарных сил равен R=50 H,а модуль одной из них F1=120 H.??ему равен модуль силы?Возможны ли иные варианты?Определи направление сил F1 и F2 и R?

Физика

Модуль результирующей двух коллинеарных сил равен R=50 H,а модуль одной из них F1=120 H.??ему равен модуль силы?Возможны ли иные варианты?Определи направление сил F1 и F2 и R?

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