Модуль результирующей двух коллинеарных сил равен R=50 H,а модуль одной из них F1=120 H.??ему равен модуль силы?Возможны ли иные варианты?Определи направление сил F1 и F2 и R?
Физика
Модуль результирующей двух коллинеарных сил равен R=50 H,а модуль одной из них F1=120 H.??ему равен модуль силы?Возможны ли иные варианты?Определи направление сил F1 и F2 и R?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коллинеарные - то есть параллельные. Пусть F1 - вправо F2 - влево 120-F2=50 (R-вправо) F2=70 Н Пусть F1 - вправо F2-влево 120-F2= - 50 (R - влево) F2 = 120+50 = 170 Н
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