Масса шести ящиков с виноградом равна 162 кг.масса пустого яшика 2 кг чему равна мас??а винограда в одной яшике

Гость: Гость:

Если масса 6 ящиков винограда = 162 кг, тогда 1 ящик винограда = 162:6= =27кг. Если масса самого ящика = 2 кг, тогда масса только винограда в ящике = 27кг-2кг=25кг. Ответ:25 кг.