Масса шести ящиков с виноградом равна 162 кг.масса пустого яшика 2 кг чему равна мас??а винограда в одной яшике
Математика
Масса шести ящиков с виноградом равна 162 кг.масса пустого яшика 2 кг чему равна мас??а винограда в одной яшике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если масса 6 ящиков винограда = 162 кг, тогда 1 ящик винограда = 162:6= =27кг. Если масса самого ящика = 2 кг, тогда масса только винограда в ящике = 27кг-2кг=25кг. Ответ:25 кг.
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