Дополни задачу и реши ее.дима собрал 6 стаканов малины,а бабушка -? стаканов.на варенье бабушка взяла-? стаканов малины.
Математика
Дополни задачу и реши ее.дима собрал 6 стаканов малины,а бабушка -? стаканов.на варенье бабушка взяла-? стаканов малины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дима собрал-6 стаканов малины Бабушка -8 Стаканов на варенье взяла 12 8+6=14(всё собранное) 14-12=2(бабушка взяла на варенье и осталось 2)
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