Дайте сравнительную характеристику действий европейских колонизаторов в открыт??х землях. Что было общим? Чем можно объяснить различия? Прошу ответить не кратко и нормально)

Гость: Гость:

Носители протестантской морали(англичане) не считали аборигенов за людей, охотились на них и т.п., и к 20 веку практически уничтожили их. Носители морали католической (испанцы) считали их заблудшими овцами, пытались просветиться и обратить к новой вере. Результатом было - индейское население цело и здорово. Общим было - варварское он использование ресурсов с попыткой извлечения максимальной выгоды