Дайте сравнительную характеристику действий европейских колонизаторов в открыт??х землях. Что было общим? Чем можно объяснить различия? Прошу ответить не кратко и нормально)
История
Дайте сравнительную характеристику действий европейских колонизаторов в открыт??х землях. Что было общим? Чем можно объяснить различия? Прошу ответить не кратко и нормально)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Носители протестантской морали(англичане) не считали аборигенов за людей, охотились на них и т.п., и к 20 веку практически уничтожили их. Носители морали католической (испанцы) считали их заблудшими овцами, пытались просветиться и обратить к новой вере. Результатом было - индейское население цело и здорово. Общим было - варварское он использование ресурсов с попыткой извлечения максимальной выгоды
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