Даю 10 баллов помогите пятое

Литература
Даю 10 баллов помогите пятое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потом по лесам,по лугам,по оврагам сразу,будто кто-то брызнул на них  волшебной водой,зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов.  - Стальное колечко.      Чтобы пройти к берегу озёр,приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах.Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью. — Кот- ворюга.        При этом по всей реке стоит стеклянный звон. — Какие бывают бывают дожди.
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