Даю 10 баллов помогите пятое
Литература
Даю 10 баллов помогите пятое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А потом по лесам,по лугам,по оврагам сразу,будто кто-то брызнул на них волшебной водой,зацвели-запестрели тысячи тысяч цветов. - Стальное колечко. Чтобы пройти к берегу озёр,приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах.Их венчики качались над головами и осыпали плечи жёлтой цветочной пылью. — Кот- ворюга. При этом по всей реке стоит стеклянный звон. — Какие бывают бывают дожди.
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