Словообразный разбор слова жизненный
Русский язык
Словообразный разбор слова жизненный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизненный- слово производное. т.к есть производящее жизнь. Способ словообразования безсуффексный
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