Словообразный разбор слова жизненный

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Словообразный разбор слова жизненный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизненный- слово производное. т.к есть производящее жизнь.  Способ словообразования безсуффексный
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