Прочитайте стихотворение.Какие прилагательные помогают поэту ярко,образно нарисовать берёзу?Спишите,подчеркните прилагательные.Обозначьте их род,падеж и число. БЕРЁЗА Люблю берёзку русскую, То светлую, то грустную В белёном сар...

Русский язык

Прочитайте стихотворение.Какие прилагательные помогают поэту ярко,образно нарисовать берёзу?Спишите,подчеркните прилагательные.Обозначьте их род,падеж и число. БЕРЁЗА Люблю берёзку русскую, То светлую, то грустную В белёном сарафанчике, С платочками в карманчиках, С красивыми застёжками, С зелёными серёжками. Люблю её,нарядную, Родную ненаглядную, То ясную,кипучую, То грустную,плакучую. (А.Прокофьев)

Автор: Гость