Прочитайте стихотворение.Какие прилагательные помогают поэту ярко,образно нарисовать берёзу?Спишите,подчеркните прилагательные.Обозначьте их род,падеж и число. БЕРЁЗА Люблю берёзку русскую, То светлую, то грустную В белёном сар...
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Прочитайте стихотворение.Какие прилагательные помогают поэту ярко,образно нарисовать берёзу?Спишите,подчеркните прилагательные.Обозначьте их род,падеж и число. БЕРЁЗА Люблю берёзку русскую, То светлую, то грустную В белёном сарафанчике, С платочками в карманчиках, С красивыми застёжками, С зелёными серёжками. Люблю её,нарядную, Родную ненаглядную, То ясную,кипучую, То грустную,плакучую. (А.Прокофьев)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красным прилагательные.
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