Сделайте морфологический разбор слова "мгновенье"
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Сделайте морфологический разбор слова "мгновенье"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мгновенье м- согл ,зв .непарн г - согл .,зв . парн н - согл . зв непарн о- гл .безударн в -согл . зв . парн е -гл ударн н - согл .заонк .непарн ь-звука не имеет е -гл .безударн
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