Сделайте морфологический разбор слова "мгновенье"

Гость: Гость:

Мгновенье м- согл ,зв .непарн г - согл .,зв . парн н - согл . зв непарн о- гл .безударн в -согл . зв . парн е -гл ударн н - согл .заонк .непарн ь-звука не имеет е -гл .безударн