Запиши спільнокореневі дієслова до слова тінь

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Запиши спільнокореневі дієслова до слова тінь
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Гость:
Тінь - відтінок, затінок, відтінити, затінив
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