Язык который возник раньше других 11 букв

Литература
Язык который возник раньше других 11 букв
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материнский или Молдавский.
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