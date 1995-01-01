Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жителей Розовой страны и Голубой стран, а в Фиолетовой стране --- 78.000 жителей б...

Математика

Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жителей Розовой страны и Голубой стран, а в Фиолетовой стране --- 78.000 жителей больше, чем в Желтой стране. Сколько жителей в Изумрудной стране если всего в Волшебной стране насчитывается 3.000.000 жителей. P. S. В Волшебную страну входят все выше перечисленые

Автор: Гость