Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жителей Розовой страны и Голубой стран, а в Фиолетовой стране --- 78.000 жителей б...
Математика
Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жителей Розовой страны и Голубой стран, а в Фиолетовой стране --- 78.000 жителей больше, чем в Желтой стране. Сколько жителей в Изумрудной стране если всего в Волшебной стране насчитывается 3.000.000 жителей. P. S. В Волшебную страну входят все выше перечисленые
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)540000 : 9 * 10=600000 - жителей в голубой стране.2)600000 + 540000=1140000 - жителей в голубой и розовой стране вместе.3)1140000:100%*40%=456000 - жителей в жёлтой стране.4)456000+78000=534000 - жителей в фиолетовой стране.5)1140000 + 456000+534000=2130000- жителей в розовой,голубой,жёлтой и фиолетовой странах вместе.6)3000000-2130000=870000 - жителей в изумрудном городе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Даю 100 баллов. В розовой стране 540.000 жителей,что составляет девять десятых жителей голубой страны. В Желтой стране живет 40% от общего числа жи...
Математика
Русский язык