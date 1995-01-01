Умоляю решите пожалуйста:0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2)Умоляю вас) заранее оооогромное спасибо

Математика
Умоляю решите пожалуйста:0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2)Умоляю вас) заранее оооогромное спасибо
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