Умоляю решите пожалуйста:0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2)Умоляю вас) заранее оооогромное спасибо
Математика
Умоляю решите пожалуйста:0,51+0,8•5:4+38:1,9+91,2:15,2)Умоляю вас) заранее оооогромное спасибо
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Гость:
27,51 но у меня другой ответ
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