Даю 110 баллов за помощь с химией. Задание: расставить коэффициенты методом электронного баланса. Fe+H2SO4(конц.) -gt; CuSO4+H2O+SO2 Zn+H2SO4(конц.) -gt; H2S+H2O+ZnSO4 Mg+H2SO4(конц.) -gt; S+H2O+MgSO4
Химия
Даю 110 баллов за помощь с химией. Задание: расставить коэффициенты методом электронного баланса. Fe+H2SO4(конц.) -gt; CuSO4+H2O+SO2 Zn+H2SO4(конц.) -gt; H2S+H2O+ZnSO4 Mg+H2SO4(конц.) -gt; S+H2O+MgSO4
Ответ(ы):
Гость:
4Mg + 5H2SO4 = 4MgSO4 + H2S + 4H2O Mg(0) - 2e = Mg(+2) ---2---8---4 - окисление восстановитель S(+6) + 8e = S(-2) ---8---8---1 - восстановление окислитель +1+6-2 0 +2+6-2 +1-2 +1-2 5H2SO4 + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H20 0 +2 Zn -2e = Zn | 4 +6 -2 S +8e = S | 1 Fe + H2SO4 (конц.) = Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Fe(0) - 3e = Fe(+3) | 2 - окисление S(+6) + 2e = S(+4) | 3 - восстановление 2Fe + 6H2SO4 (конц.) = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
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